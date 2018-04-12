Анна Хилькевич угостит своих фанатов сладостями в новой коллекции

Анна Хилькевич собирается выпустить авторскую коллекцию десертов в лимитированном объёме.

Этот проект специально приурочен новогодним праздникам, и сладости будут в продаже только до конца января. Соавторами «кондитерского дебюта» актрисы стали Сергей Жуков и Регина Бурда. На своей странице в Instagram девушка рассказала: «Успейте попробовать, мы старались собрать всё самое сладкое и самое вкууусное». На фото Анна сама выглядела аппетитно, словно пирожное: на ней были ярко-жёлтые колготки и свитер оверсайз кремового цвета.

Также девушка пригласила фанатов на закрытую презентацию десертов в арт-кафе «Любовь и сладости», где угостит сладостями. Хилькевич пообещала разыграть среди своих лучших комментаторов в Instagram 7 мест из 15. Около 100 подписчиков уже приняли участие в розыгрыше. Некоторые были расстроены, что Анна не последовала примеру Веры Брежневой и пригласила фанатов только из Москвы: «А если не с Москвы, нет смысла участвовать?», «Я не иду, живу в другом городе…» Многие заволновались за фигуру красотки, которая недавно стала во второй раз матерью: «За фигуру не боишься?», «Много сладкого есть нельзя!»