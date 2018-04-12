Анна Хилькевич угостит своих фанатов сладостями в новой коллекции

Анна Хилькевич собирается выпустить авторскую коллекцию десертов в лимитированном объёме.
Этот проект специально приурочен новогодним праздникам, и сладости будут в продаже только до конца января. Соавторами «кондитерского дебюта» актрисы стали Сергей Жуков и Регина Бурда. На своей странице в Instagram девушка рассказала: «Успейте попробовать, мы старались собрать всё самое сладкое и самое вкууусное». На фото Анна сама выглядела аппетитно, словно пирожное: на ней были ярко-жёлтые колготки и свитер оверсайз кремового цвета.
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А мы тут с «Любовь и Сладости» плюшками балуемся☺️ и совсем скоро представим вам лимитированную коллекцию десертов🍫🍬🍮 Создавали мы её вместе с Сергеем Жуковым и Региной Бурд👨👩👧👧👨👩👧👦В продаже сладости будут до конца января ☝🏻 Успейте попробовать, мы старались собрать все самое сладкое и самое вкууусное 🤗🤤 А ещё вы можете выиграть место на закрытую презентацию коллекции! Она пройдёт в кафе «Любовь и Сладости»🍬❤️Всего 15 приглашённых. Я в том числе и я 😎 7 мест я разыграю на своей страничке среди комментариев под этим постом уже сегодня вечером 👇🏻: Вам нужно подписаться на меня и @love__and__sweets Ну, и, конечно, проживать в Москве или Подмосковье. Пишите ниже комментарий «Я иду!» и отмечайте двух своих друзей и ждите окончания розыгрыша😘👌🏻
Также девушка пригласила фанатов на закрытую презентацию десертов в арт-кафе «Любовь и сладости», где угостит сладостями. Хилькевич пообещала разыграть среди своих лучших комментаторов в Instagram 7 мест из 15. Около 100 подписчиков уже приняли участие в розыгрыше. Некоторые были расстроены, что Анна не последовала примеру Веры Брежневой и пригласила фанатов только из Москвы: «А если не с Москвы, нет смысла участвовать?», «Я не иду, живу в другом городе…» Многие заволновались за фигуру красотки, которая недавно стала во второй раз матерью: «За фигуру не боишься?», «Много сладкого есть нельзя!»
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