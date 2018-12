Анна Хилькевич угостит своих фанатов сладостями в новой коллекции

View this post on Instagram

А мы тут с «Любовь и Сладости» плюшками балуемся☺️ и совсем скоро представим вам лимитированную коллекцию десертов🍫🍬🍮 Создавали мы её вместе с Сергеем Жуковым и Региной Бурд👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👦В продаже сладости будут до конца января ☝🏻 Успейте попробовать, мы старались собрать все самое сладкое и самое вкууусное 🤗🤤 А ещё вы можете выиграть место на закрытую презентацию коллекции! Она пройдёт в кафе «Любовь и Сладости»🍬❤️Всего 15 приглашённых. Я в том числе и я 😎 7 мест я разыграю на своей страничке среди комментариев под этим постом уже сегодня вечером 👇🏻: Вам нужно подписаться на меня и @love__and__sweets Ну, и, конечно, проживать в Москве или Подмосковье. Пишите ниже комментарий «Я иду!» и отмечайте двух своих друзей и ждите окончания розыгрыша😘👌🏻