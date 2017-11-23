Ветеран труда Магадана, отказавшийся от социальной выплаты, стал плохо себя чувствовать

Ветеран труда из Магадана Владимир Попов отказывается общаться с прессой и не отвечает на звонки в связи с ухудшением здоровья. Об этом сообщил Филипп Преображенский опубликовав в сети информацию о состоянии здоровья Владимира Попова.

Напомним, что ранее ветеран написал заявления, в котором изъявил желание отказаться от прибавки к пенсионным выплатам составляющей сумму в 683 и 66 копеек. Владимир Яковлевич увидел в предоставляемой региональными властями компенсации личное оскорбление и изъявил желание отказаться от нее в пользу премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Глава регионального социального центра Магадана Анатолий Куликов опровергает факт отказа ветерана от компенсации, так как заявления с этой просьбой от пенсионера не поступало. Но в тоже время Анатолий Куликов подтверждает, что Владимир Яковлевич обращался в центр, но по вопросам начисления пенсии, возникшим из-за смены им места прописки.

По заверениям руководителя социального центра данная компенсация полагается всем ветеранам труда для оплаты коммунальных услуг.