Путин подарил щенка больной девочке из Славянки

Сбылось «Желание на Новый ГОД» - мечта девочки из Приморья не оставила равнодушным президента РОССИИ

Президент РФ поучаствовал в благотворительном проекте Международного Форума добровольцев. Миссией проекта является по возможности исполнить мечту детишек, страдающих тяжёлыми болезнями.

Загадав желание на Новый Год, девочка Вероника с посёлка Славянка, составила вместе с мамой письмо президенту, в котором просила подарить ей щенка. Маленькая Вероника с детства страдает аутизмом. Президента России, тронула просьба девочки, и он исполнил её детскую мечту.

Собака породы Ретривер известна своей уравновешенностью, послушанием, чуткостью так и высоким интеллектом. Специалисты признаются, что собаки данной породы будут хорошими друзьями и даже в некотором роде нянями для детей.

Вероника пришла в восторг от, собаки, подаренной ей Президентом