Подарок от президента получила жительница Орла

Подарок от президента Путина получила юная жительница Орла. Полина Давыдова написала главе РФ письмо и получила ответ.

Школьница поздравила в письме Владимира Путина с наступающим новым годом. Просить ничего не стала. Объяснила это тем, что у нее и так все есть. Но выразила желание получить фотографию главы государства с автографом.

Желание девочки было исполнено. Вчера в торжественной обстановке губернатор Орловской области передал подарок от президента.

Полина рассказала, что долго собиралась написать письмо, но не решалась. В нем она не только поздравила с грядущими праздниками, но и выразила свое уважение президенту, назвав его «исторической личностью».