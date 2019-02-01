Виктор Янукович подаст в суд на Киев за Крым

Соответствующие материалы будут направлены в киевские следственные органы.

По словам экс-президента Украины Виктора Януковича, его адвокаты готовят все необходимые материалы для инициирования процесса расследования «потери Крыма», которые передадут в следственные органы.

В ходе выступления на пресс-конференции в Москве, он отметил, то текущие власти существенно преуспели в разделении Украины, в том числе, что касается потери Крыма и Донбасса. В связи с этим он намерен добиваться расследования по факту потери Крымского полуострова и установлению всех виновных в этом лиц.

Он отметил, что конкретные виновники произошедшего, которые стоят за нарушением украинской конституции и реализацией госпереворота в настоящее время находятся на территории Украины.

Янукович также призвал «тройку» стран-гарантов, поставивших свои подписи под соглашением с представителями майдана, оказать давление на Киев с целью расследования преступлений, совершенных радикалами в период массовых беспорядков в украинской столице.

Он отметил, что если бы гаранты выполнили все условия документа и не допустили бы текущей трагедии и катастрофы на Украине, то сегодня на Донбассе не было бы военного конфликта, а в Крыму ситуация была бы совершенно иной.

Напомним, что накануне в Киеве представили премьеру фильма «Кто и почему сдал Крым». В киноленте содержатся обвинения в адрес пришедших к власти на Украине в текущей ситуации в стране.