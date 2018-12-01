VR-тестирование прошли уже около 10 тысяч школьников Москвы

Почти десять тысяч учащихся московских школ за минувшие полтора года прошли тестирование в очках виртуальной реальности (VR). Сейчас технологию виртуальной реальности применяют для организации в российской столице тестирования по химии, астрономии, биологии и физике. Школьник может добровольно участвовать в этой процедуре, а занимает она порядка 15-20 минут. Об этом информирует ТАСС.

Как отмечают специалисты Московского центра качества образования, технология виртуальной реальности позволяет вернуть исследовательскую работу в образовательный процесс. Наглядным примером служит тест по химии, во время которого допускается проведение опытов.

В декабре минувшего года Исаак Калина (руководитель Депобразования города Москвы) рассказал о том, что международное сообщество высоко оценило разработанную в столице РФ программу виртуального тестирования в ходе Всемирного саммита образования AQDAR в Абу-Даби. Как уточнил министр, Минобразования ОАЭ проявляет серьезный интерес к отечественному опыту внедрения виртуальной реальности в образовательный процесс.







