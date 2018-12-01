Ученые: Шлем виртуальной реальности помогает при родах и абортах

Исследования проводили ученые из США. Они рассказали, насколько шлем виртуальной реальности эффективен во время родов и абортов.

Женщины, которые приняли участие в эксперименте, подтвердили, что это приспособление снизило у них чувство тревоги во время родов. Более того, 57% участниц сообщили о том, что меньше ощущали боль.

При проведении аборта в первом триместре беременности, женщин также подключили к системе виртуальной реальности. Как показали исследования, участницы испытывали пониженное чувство тревоги в течение первых пяти минут процедуры.

Данная система всё больше набирает популярность в Соединенных Штатах, поскольку там зависимость от сильных обезболивающих препаратов гораздо выше, чем в других странах. Сейчас ученые намерены развивать этот метод, ведь он способен отвлекать людей от болевых ощущений.

Известно также, что шлем виртуальной реальности уже активно применяют к пациентам для лечения серьезных ожогов или болевого шока.



