9 по цене 10: В Перми придумали новый способ мошенничества для продажи яиц

Жители РФ возмущены новыми уловками предпринимателей на рынке товаров.

После новогодних праздником в госэкономике произошли некие изменения. Ни для кого не секрет, производители часто выдают 900 г упаковку сахара или крупы за 1 кг, и покупатель, замечая уловку лишь по возвращению домой, чувствует себя обманутым. В попытке скрыть подорожание продукта (по типу: «количество уменьшилось, а цена осталась) с привычного десятка яиц на полках магазина появилась «девятка». Такой манёвр вызвал волну негодований на рынке потребителей. Так, в Перми придумали новый способ мошенничества для продажи яиц, предоставляя 9 штук по цене 10. Жители Перми опубликовали жалобу в соцсети, где на снимках чётко видно, как в привычном десятке одно яйцо было разбито.

С аналогичным обманом столкнулись и жители Краснодара. Горожане опубликовали снимок чека из супермаркета, где в одном десятке стоимость 4 яиц составила сумму выше, чем 6 оставшихся. Пользователи в сети крайне возмущены такими уловками предпринимателей в магазинах и намерены всерьёз разобраться с такого рода мошенничеством.