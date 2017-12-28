Компания Coca-Cola впервые за много лет выпустит новинку

Культовый напиток от компании Coca-Cola в ближайшее время выпустит новый вкус, об этом написали на официальном сайте напитка.

Кейт Карпентер – бренд-директор компании сообщила, что у производителей есть возможность порадовать любителей легендарного напитка новым вкусом, при этом не изменяя излюбленному классическому вкусу кока-колы. Их целью было вернуть теплые воспоминания о веселых летних днях.

Новый вкус будет с ароматом апельсина и ванили, выбор удалось сделать с помощью участников фокус-групп. Выбирали из представленных, помимо победившего, - малинового, имбирного и лимонного.

В продажи обновленный напиток поступит с 25 февраля. Напомним, что новых вкусов у Coca-Cola не выходило с 2007 года.