Позднер подвергся критике за неудачную шутку

На знаменитого в России журналиста Владимира Позднера подана жалоба в общественную коллегию по жалобам на прессу, в которой состоит и сам Позднер.

19 февраля будет проведено заседание в коллегии, на котором будет рассматриваться жалоба, поданная Туаной Басановой. Предмет жалобы состоит в том, что, по ее словам, были задеты представители китайских национальностей. Речь идет о сериале документального жанра, который показывают на «Первом канале» - «Самые. Самые. Самые», где в серии о Скандинавии и Финляндии, Позднер пошутил по поводу китайцев, посетивших резиденцию Санта-Клауса.

По мнению Басановой, такое высказывание не приемлемо и возмутительно и ей, как представительнице народов Сибири неприятно услышать подобные шутки от высокопоставленного и знатного журналиста. Сам Позднер, в свою очередь, заявил, что не откажется от заседания коллегии.