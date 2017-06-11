Концерт рэпера Элджея отменили в Калининграде

Концерт, организован был для реализации 16 февраля в городе Калининград певца Элджея, отменили по причине давления от государственных и некоммерческих учреждений, об этом сообщил «Макроконцерт Калининград» в своей группе Вконтакте.

На концерт, по словам организаторов, было распродано значительное число билетов. Об отмене популярный певец сожалеет, поскольку, по его словам, Калининград входит список любимых городов для выступлений, по причине высокой обратной отдачи зрителей.

Также есть информация от регионального МВД, что с их стороны не было никаких запретов и комментариев по поводу проведения концерта.

Однако ранее была размещена петиция в пользу отмены концерта Элджея в Калининграде, получившая подписи около полутысячи человек, по причине того, что творчество певца не соответствует «культурной политики России». Организована петиция была на сайте Change.org