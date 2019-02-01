Росавтодор пообещал покрыть федеральные трассы «суперасфальтом»

В России масштабно начинают применять новую технологию объемного проектирования дорожного покрытия под названием «Суперасфальт».

В ближайшие пару лет новое дорожное покрытие будет реализовано на 1000 километров трасс, также покрытия ожидает участок трассы крымская «Таврида».

Отличительной чертой нововведенной технологии является ее высокая стоимость, именно поэтому она будет использована только на крупных федеральных трассах.

Однако, добиться снижения трат на строительство, ремонт и обслуживание дорог поможет вторичное использование сырья и материалов и сниженные затраты на логистику. Также стоит отметить, что новое дорожное покрытие долговечнее классического в два с половиной раза. И срок эксплуатации увеличивается до 12 лет, а в случае с обычным асфальтом до 4-5. А основательный ремонт участка потребуется лишь 1 раз каждые 24 года.

Проверка данной технологии проводилась в России на протяжении 3 лет. В итоге уже 550 км крупных федеральных трасс имеют покрытие «суперасфальт». Раннее председатель Александр Шохин Россоюза промышленников и предпринимателей объявил стоимость дорожного покрытия на участке Москва—Казань. На текущее строительство прибизительно необходимо 600 миллиардов рублей.