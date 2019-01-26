Вероника Скворцова объяснила важность вовлечения каждого человека в охрану его здоровья

Министр здравоохранения РФ В.Скворцова рассказала телеканалу НТВ о том, что каждый человек должен быть вовлечен в процесс охраны государством его собственного здоровья. Для того чтобы эффективно продвигать ЗОЖ, требуется целый комплекс системных мер. Это и закладывание ценностей жизни и здоровья детям в раннем возрасте, и сотрудничество с работодателями, и создание досуговых активностей во всех регионах страны, — заявила министр.

По словам Вероники Скворцовой, сейчас в России образ жизни занимает порядка 60% влияния на здоровье, и при этом является самым дешевым блоком. В финансовом выражении это всего 12%, которые тратятся на здоровье. 4% из них — профилактика, а 8% — создание инфраструктуры для ЗОЖ.

Как добавила В.Скворцова, в РФ с 2006 по 2018 год в 2,6 раза был увеличен охват вакцинации людей против сезонного гриппа. На сей раз было привито 49% населения, 63% детей. С 2006 года число смертей от гриппа в РФ сократилось в 20 раз, а заболеваемость им — более чем в 13 раз, — добавила министр.







