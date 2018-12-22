Народная артистка СССР призвала украинцев изолироваться от россиян

Укаринская актриса Ада Роговцева в интервью изданию ZIK выразила мнение о том, что россияне всегда будут счтать украинцев «младшим братом» и это уже не искоренить.

Артистка долгое время работала в России, когда наши народы ещё входили в состав одного государства. Роговцева заявила, что русские всегда ставили себя выше украинцев. Тем не менее, она не испытывала с этим трудностей, так как чтобы там работать, надо было знать русский язык, а она говорила на нём без акцента. Однако, по словам актрисы, россиян приучили считать украинцев «вымышленным народом с выдуманной речью». Также россияне якобы всегда считали Крым и Севастополь своими.

В конце интервью Роговцева выразила мнение, что россиян от этого не переучить и легче будет «изолироваться от них».