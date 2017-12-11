Назван ТОП-5 основных вещей, без которых не обойтись в дальней дороге

Каждый, путешественник, собираясь в дальнюю дорогу на, автомобиле, часто пребывает в недоумении по причине «Что же с собой взять». На этот вопрос ответили специалисты портала «Speedme.ru». Предоставив путешественникам список самых нужных вещей в дальней дороге на автомобиле.

Первым в списке специалистов значиться документы (ну куда же без них) лучше всего хранилищем для документации подойдёт непромокаемый чехол. В список документов должны быть внесены (загранпаспорт - если путешествие начинается вне проживаемой родной страны, гражданский паспорт и водительское удостоверение). Вторую в списке позицию занимает техника. Без, современных гаджетов, в дороге придётся туго (нужно проверить их исправность и функциональность), перед поездкой в даль. Третью ступень списка получила дорожная аптечка (со средствами первой помощи), четвёртое чистая питьевая вода, а заключает рейтинг одежда (сменная).

Напоследок специалисты рекомендую проверить исправность автомобиля перед дальней дорогой (дорожные приключения с поломками авто, удовольствия в путешествие не доставят).