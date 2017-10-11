Борщ – ужасный плавающий салат в кипятке

Студент из «государства с двух островов», расположенных в Северной Америке (Сент Китса и Невиса) «недоволен русским борщом». Ромер Францис Элрик Лорензо прибыл в Хабаровск учиться в ТОГУ на биологический факультет, благодаря выделенной ему квоте Министерством Образования России.

Первое впечатление от города было хорошее. Иностранный Студент, поведал об увиденном, в своём блоге: «Огромные здания, ледовый скульптуры, гигантское колесо обозрения (открывающее потрясающий вид с набережной)», всё это произвело положительное впечатление на иностранца. Люди у вас дружелюбные и отзывчивые, но вот с «хабаровским девушками» студент отношений завязывать не намерен (ну кроме может быть дружеских), так как после окончании учёбы вернётся к себе на родину.

Единственное, что неприятно удивило молодого человека, так это «русский борщ». Студент так и не понял «что оно такое и с чем его едят». А вот пирожки и пироженки, ему очень даже понравились, сообщил он в своём блоге.