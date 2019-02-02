Россияне стали чаще посещать Кубу

15.02.19. Москва. РИА новости. Январь для Кубы выдался удачным «в плане туристического притока» вещает АТОР.

Представитель министерства Туризма Кубы (в должности директора Хуан Карлос Эскалонэ) привёл сводки за прошедший месяц текущего года. В сводках зафиксирован рекордный уровень притока туристов на Кубу. Процентный эквивалент вырос на 30 процентов, исходя из показателей прошлого года.

PR Директор одного из представительных туроператоров Анна Филатовская сообщает «туры на Кубу разбирают с сумасшедшей скоростью и не только у нас, дошло до того, что отели курорта присылают - Stop Sale (прекращение приёма гостей в отель)». На Кубе российские туристы увлечены: дайвингом, посещением заповедников, экскурсий по историческим местам. Увлечений, на острове хватает на любой вкус, сообщила Филатова.