По мнению сотрудницы ФАС – Калининград лидер событийного туризма

2-го марта этого года на проходящем форуме в Светлогорске (Калининградская область), представитель ФАС Марина Шевченко выразила своё мнение, относительно актуального красного туризма в Калининграде.

В своём диалоге представитель ФАС и министр культуры и туризма Калининградской области, пришли к соглашению, что туристы из Китая, начали активно посещать область в направлении красного туризма (экскурсии по памятным местам города). «Путешественники стараются посетить как можно больше мероприятий, поэтому и берут пакетные туры. Калининградская область вышла на восьмое место в посещаемости туристами регионов всей России» сообщает Марина Шевченко. На форуме сотрудница ФАС, также посоветовала почаще привлекать туристов из «Поднебесной» в Калининградскую область.