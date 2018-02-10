День Зеленоградского кота отпразднован в Калининградской Области

Ко второму марта туристы из разных уголков РФ заполнили все гостиницы Зеленоградска (Калининградская область) — такой ажиотаж был связан с празднованием Дня Зеленоградского кота. Для летней столицы русской Прибалтики этот праздник по масштабам уже не уступает Дню рождения города. Об этом информирует агентство «Государственные вести».

Местные власти креативно подошли к праздничной программе. В нее вошли костюмированное шествие, тематические конкурсы, викторины, выставка кошек, открытие арт-объектов. В частности, установили статуи японским уличным котам Кену и Гоу. Во главе карнавального шествия из более 5000 человек стала зоозащитница Светлана Логунова. Она работает котошефом, и с этого года в компании со школьницами-близняшками Юлей и Надей Андроновыми кормит уличных котов в Зеленоградске.

По словам руководителя администрации округа Сергея Кошевого, День Зеленоградского кота доказывает эффективность событийного туризма. Зеленоградск уже давно заслуженно претендует на право зваться кошачьей столицей мира, — заявил управленец.











