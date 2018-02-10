В Калининградской области подытожили курортный сезон

В Калининградской области в рамках завершившегося курортного сезона побывало порядка 1,5 млн. туристов. Свыше 320 тыс. человек от этого числа выбрали отдых в Зеленоградске, который заслуженно считается курортной столицей русской Прибалтики. Этот город на днях принял брифинг для отечественных журналистов, в ходе которого муниципальные власти рассказали об итогах сезона. Об этом сообщает агентство «Государственные вести».

В текущем году о Зеленоградске российские СМИ писали много и без отношения к туризму. Так, город добрался до финала престижной деловой премии «Профи», а также выиграл конкурс Минстроя РФ «Комфортная среда». Благодаря этому, Зеленоградск заработал 95 млн. рублей инвестиций. Местные муниципальные власти, в свою очередь, удостоились признания в рамках конкурса «100 лучших муниципальных практик».

Важность победы в конкурсах отметил руководитель администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой. Он рассказал, что благодаря этому Зеленоградск получает инвестиции, используемые для инфраструктурного развития города. В то же время местное руководство прилагает серьезные усилия для того, чтобы выводить на новый уровень событийный туризм, и это работает, судя по планомерному росту туристического потока.