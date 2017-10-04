В Зеленоградске намерены провести конкурс селфи футбольных болельщиков

Жители Зеленоградска Калининградской области в преддверие чемпионата мира-2018 в России придумали, каким образом привлечь иностранных болельщиков в свой город. С этой целью на первое июня запланирован старт уникального флешмоба «Зеленоградск. Любовь. Футбол». Организаторы планируют, благодаря конкурсу направить эмоции приезжих в мирное русло. Об этом сообщило ИА «Государственные вести».

Как сообщил глава местной Ассоциации отельеров и ресторатов Сергей Куренков, организаторы рассчитывают, что конкурс поможет туристам обрести любовь к Зеленоградску, и они захотят вновь его посетить.

В свою очередь, один из членов жюри — журналистка Оксана Обрехт — рассказала, что для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно будет сделать селфи со своим любимым человеком и футбольным подтекстом. После этого кадр требуется выложить в Инстаграм с хештегом #ЗеленоградскЛюбовьФутбол или #ZelenogradskLoveFootball». Трем лучшим парам гарантируется бесплатный отдых в лучших отелях Зеленоградска.