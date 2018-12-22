Проект «Котошеф» помог Зеленоградску повысить свою турпривлекательность

Глава администрации муниципалитета Зеленоградска Сергей Кошевой прокомментировал реализацию в городе проекта «Котошеф или КОТегорический императив Канта». В минувший четверг он вошел в число лауреатов национальной премии «Серебряный Лучник». Об этом сообщает ИА «Государственные вести».

Как рассказал Сергей Кошевой, запуск проекта «Котошеф» был произведен с целью развития местного событийного туризма. В его рамках была введена должность специалиста, который ухаживает за уличными котами (котошеф). Конкурсный отбор был выигран местной жительницей, военным пенсионером Светланой Логуновой, которая теперь в специальной униформе кормит уличных котов в определенное время и в разных местах города.

«Котошеф» поспособствовал росту туристической привлекательности Зеленоградска, — сообщил Сергей Кошевой. Так, за прошлый год рост оборота местной гостиничной инфраструктуры составил 197 млн рублей, а увеличение востребованности у туристов городских гостиниц — почти четверть. За отчетный период о Зеленоградске и «Котошефе» создали более 750 публикаций и телесюжетов в отечественных и иностранных СМИ.



