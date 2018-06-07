В Зеленоградске на День города успешно прошел необычный детский концерт

Празднование Дня города Зеленоградска ознаменовалось концертом классической музыки, в котором приняли участие юные дарования — шесть детишек с ограниченными возможностями здоровья. Тем самым, был реализован проект «Страна других». 8 сентября детишки представили многочисленной аудитории на главной площади Зеленоградска собственное исполнение произведений известных композиторов. Об этом проинформировало агентство «Государственные вести».

По словам руководителя администрации муниципалитета Зеленоградска Сергея Кошевого, ему очень понравилось выступление детей, в чем он солидарен со зрителями, реагировавшими на их исполнение бурными аплодисментами. Управленец заявил, что для него очень важно, что такая благородная акция прошла именно в Зеленоградске. Детям и организаторам удалось подарить празднику еще больше доброты и человечности, — резюмировал Сергей Кошевой.