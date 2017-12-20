Сирийские дети получат в подарок от российских предпринимателей «Королевство»

Юные жители сирийского города Алеппо получат от предпринимателей калининградского Зеленоградска подарок ко Дню защиты детей. В честь детского праздника бизнесмены решили подарить сирийским детям игровой комплекс «Королевство».

Доставить ценный груз до места назначения взялись представители Балтфлота. 2 июня в Зеленоградске прошла торжественная передача подарка в руки военных, которые пообещали не только доставить его до места назначения, но и при необходимости помочь с установкой игровой площадки.

Отмечается, что по договоренности игровой комплекс будет установлен именно в одном из районов Алеппо.

«Этот подарок как пожелание жителям арабской республики, поскорее возвращаться к мирной жизни», - отметил глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой.