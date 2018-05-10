Более 7500 туристов побывали на фестивале викингов «Кауп» в Зеленоградске

Организаторы фестиваля викингов «Кауп» объявили об его успешном завершении на территории Зеленоградска (Калининградская область). В этом году мероприятие проводилось уже в седьмой раз, и оно было официально внесено в календарь национальных событий культурной жизни РФ. Проведение фестиваля в Зеленоградске мотивировано тем фактом, что тридцать лет назад на территории муниципалитета были обнаружены останки поселений викингов. Об этом информирует ИА «Государственные вести».

За трое суток, что длился фестиваль, в воссозданной деревне викингов побывали свыше 7500 туристов. Они смогли насладиться разнообразными развлечениями, к числу которых в этот раз добавилась соколиная охота.

По словам руководителя администрации муниципалитета Зеленоградска Сергея Кошевого, посещаемость и география фестиваля «Кауп» продолжают расти. Достаточно сказать, что его участниками в 2018 году стали представители свыше 100 отечественных клубов, а также реконструкторы из Эстонии, Украины, Республики Беларуси и Литвы.