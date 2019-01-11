В Госдуме опровергли идею запрета покупки автомобиля без гаража

Заместитель председателя транспортного комитета Госдумы Виталий Ефимов заявил, что решение о запрете покупать автомобили, не имея в собственности гаража или иного места для паковки не обсуждается.

Ранее в СМИ обсуждалась такая инициатива, якобы поступившая из регионов. Местным чиновникам жаловались на заставленность дворов автотранспортом и вспомнили о старом советском законе. Однако в реалии нынешней России, по заявлению члена транспортного комитета Госдумы Александра Старовойтова, никак не может уложиться подобный законопроект — в городах банально не хватит места.