BlaBlaCar введёт новые меры для повышения безопасности в России

Сервис введёт онлайн-платежи и привязку банковских карт к аккаунтам. Это, по словам основателя сервиса, позволит повысить уровень доверия между пассажиром и водителем, а также штрафовать пользователей. Например, за отмену поездки в последний момент. Онлайн-оплата уже является обязательной во Франции и Испании.

Напомним, что не так давно в BlaBlaCar введена система добровольной регистрации паспортных данных. Предполагается, что и водители, и пассажиры будут отдавать предпочтение в выборе попутчика человеку с зарегистрированными данными.