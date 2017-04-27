Сервис «Яндекс.Такси» запустил грузоперевозки

Сервис онлайн-заказа «Яндекс.Такси» анонсировал новую услугу по заказу грузовой машины. Грузовой автомобиль в среднем прибудет после 20-25 минут после заказа.

Такая услуга поможет перевезти мебель из магазина, либо погрузить строительные материалы. Помимо машины есть возможность вызова одного или двух грузчиков. Такую услугу можно прописать в комментариях к заказу. Оплата рабочим считается автоматически из расчета 6 рублей за минуту на одного человека. Стоимость самой поездки рассчитывается в приложении заранее. Минимальная цена составляет 949 рублей в которую входит 20 минут на погрузку, а также первые 10 минут и 5 километров поездки.

С таким тарифом будут работать водители-партнеры сервиса. На данный момент доступны следующие модели авто: «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter или Peugeot Boxer.

Тариф начал действовать на территории Москвы и Подмосковья. Как отмечалось ранее, сервис запустил в тестовом режиме услугу, позволяющую вызвать водителя, который довезет клиента на его собственной машине. В этой услуге принимают участие лучшие водители сервиса «Яндекс.Такси».