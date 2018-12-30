«И пошли до города Парижа»: жёлтые жилеты пройдут пешком от Марселя до столицы

Около 10 сторонников оппозиционного движения из Марселя собираются устроить пеший марш прямиком до Парижа в поддержку проведения в стране референдумов. Они требуют вывести на общенародное рассмотрение вопросы государственной важности.

Один из участников движения уже наметил дату прихода: 17 марта он пообещал президенту устроить ему «большой сюрприз». В планы протестующих входит проводить митинги со своими сторонниками в каждом крупном городе на пути следования. Также к ним присоединится такая же группа марширующих из города Блу, вышедших немного ранее.