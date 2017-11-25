На Ставрополье сделали электронный путеводитель по достопримечательностям края

В путеводитель внесены данные о более 100-та достопримечательностях (с их изображением и описанием) расположенных в Ставрополье.

Путешественнику остаётся только зайти на сайт http://туристическаякарта26.рф/ выбрать из предложенных в списке каталога достопримечательностей «нужную» и отправиться на её исследование. Как только координаты выбранной туристом достопримечательности переданы в навигационные приложения через электронный путеводитель, можно сразу отправляться в путь.

Создатели проекта выразили своё мнение относительно изобретения «Ставропольский край славиться своим живописным видом и достопримечательностями, но их настолько много, что путешественникам трудно будет беспрепятственно на них выйти, так и родилась идея создания проекта».

Один из соавторов идеи, Григорий Коваленко, сообщил о простоте сайта в использовании и возможностью пользоваться им, как через компьютерное устройство, так и через смартфон.