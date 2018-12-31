Лучше всех в Приамурье зиму пережили фазаны и кабаны

Фазаны и кабаны амурского края легко переносят зимовку в лесу, благодаря, отсутствию сильных морозов и снежных насыпов.

Кабанов в лесной зимовке сильно выручил большой урожай жёлудей в этом году и малое количество снежной насыпи, что способствовало простому поиску пищи и свободному передвижению копытного по снегу. Фазанам, в свою очередь помогли люди, отстреливая лесного врага птиц – лисиц. Численность фазанов за последний год резко возросла в местах Приамурья почти на 100 тысяч особей.

Угрозой численности фазанов может погубить начало ранней и теплой «весны». За ранним приходом весны, следом обычно возникают природные пожары, которые в свою очередь, могут уничтожить кладки с потомством фазанов. Подсчёт по численности животных, будет проводиться ближе к апрелю, сообщают на сайте «Приамурского охотничьего управления».