Новые заболевания снежных барсов могут стать угрозой для исчезающего вида и людей

Исследователи из Фонда сохранения снежных барсов выявили потенциальную угрозу их заболеваний. Первое исследование по изучению инфекции показало, что под угрозой могут быть люди и их домашний скот.

В ходе изучения заболеваний снежных барсов в крови были выявлены антитела к патогенам, которые могут инфицировать не только других животных, но и людей. В образцах были найдены такие патогены: coxiella burnetii(вызывает опасную лихорадку у людей и скота), Leptospira (легко передаваемый, вызывает опасные инфекционные заболевания), toxoplasma gondii (вызывает токсоплазмоз).

Снежные барсы находятся на гране вымирания. В дикой природе осталось всего 4000 особей, численность животных сокращается с каждым днём. Последствия от эпидемии выявленных болезней может стать смертельным ударом для диких кошек. На данный момент патогены в барсах не прогрессируют, но всё же стали причиной вспышке болезней у других видов.

К сожалению, угроза болезней является не единственной причиной гибели животных. На исчезновения вида влияет утраченная среда обитания, климатические изменения. Множество браконьеров жаждут заполучить шкуры животных с их несравненным мехом. На рынке моды мех барсов пользуется необычайным спросом. К тому же, частые случаи встречи барсов с пастухами и их скотом являються конфликтными, заканчиваясь смертельно для некоторых из них.