СМИ назвали размеры «гитлеровских пенсий» для бельгийцев

На территории Бельгии проживают 27 человек, которые до сих пор продолжают получать от Германии пенсии, назначенные им в 1941 году декретом Гитлера.

Издание уточняет, что все получатели этих пособий бывшие нацисты, которые воевали за вермахт или поддерживали фашистскую Германию в годы войны. Эти пенсии гарантировались бывшим солдатам Третьего Рейха лично Гитлером за "лояльность, верность и послушание".

Сумма выплат составляет от 425 до 1275 евро (от 31,6 тыс. рублей до 95 тыс. рублей). Как уточняет газета, Германия обязана выплачивать эти пособия, поскольку является правопреемницей Третьего Рейха, Берлин взял на себя все обязательства бывшего государства, включая пенсионные.

Такая политика не устраивает бельгийских парламентариев, которые готовят резолюцию с призывом урегулировать эту ситуацию на дипломатическом уровне и прекратить все денежные отчисления. Особенно депутатов беспокоит тот факт, что в бюджет страны от этих пособий не поступают налоговые отчисления.