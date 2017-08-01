Одним из основных призов акции стал годовой запас бензина — вот это креатив!

В настоящее время акции для потребительской аудитории стали таким обыденным делом, что компаниям непросто заинтересовать клиента. В таких условиях компании должны опираться на креатив и предлагать потребителям внушительные призы. Об этом рассказывает издание «Аргументы и Факты».

В отличие от представителей цифрового «сектора», торговые сети и магазины в борьбе за клиента вынуждены полагаться на традиционные розыгрыши. В их рамках они предлагают особенно дорогие призы. К примеру, AliExpress проводит месячную акцию, в рамках которой он делает покупателям подарки. Главными призами акции являются автомобиль, кругосветное путешествие и годовой запас бензина. К тому же, в рамках интерактивной части акции с призовым фондом в 100 млн рублей самые яркие рассказчики историй о памятных покупках на AliExpress могут получить шанс стать героем и лицом компании, как пару лет назад удалось почтальону из Дмитрова, которая развозила посылки на коне.







