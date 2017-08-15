Тур сервис «Skyscanner» представил рейтинг самых доступных заграничных курортных стран.

Упор в исследованиях ставился на российскую аудиторию. «Критерии» по которым составлялся рейтинг были таковы: дорога туда и обратно на двух человек, проживание в гостинце или квартире, питание в ресторанах или кафе, а также предпочтению какому транспорту и развлечениям отдают туристы.

Самый доступный отдых за границей, для российских туристов пройдёт в Белоруссии (1360 $), второе место получила Молдавия (1438 $), третье место за Абхазией (1500 $), Армения вышла на четвёртое место (1512 $), закрывает пятёрку Грузия (1562 $). Дальше по нарастающей: Индия(1592$), Венгрия(1706$), Турция(1712). Дороже в бюджетном отдыхе обойдутся Словакия с Азербайджаном.