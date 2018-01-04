Будут объявлены детали зимнего отдыха на горнолыжном курорте в Грузии

Событие будет проходить 21.02.19 в 19-30 в спорткомплексе «Кант». Будут затронуты темы насчёт цен на проживание, питания и процесса организации трансфера прибывшим гостям.

Ответственным, за процесс мероприятия назначен - Сергей Васильев. Ведущий в деталях расскажет, как устроена инфраструктура курорта, поведает о достопримечательностях центра (на его территории и за ним), проведёт инструктаж мер безопасности.

Всё это и прочее поможет туристам с планировкой полноценного отдыха на курортном комплексе Гудаури в Грузии. Во время лекции, на видеосвязи будет присутствовать гид из Грузии профессионального уровня - Паата Глонти.