В Грузии турист сломал ноги и попал в ДТП на скорой помощи

В Грузии турист из Германии сломал ноги и попал в ДТП на скорой помощи по пути в больницу. Все произошло на горнолыжном курорте Бахмаро.

Гражданин Германии отдыхал в горах Грузии. 3 января на курорте он получил переломы обеих ног. Скорая помощь должна была доставить пострадавшего в Тбилиси для дальнейшего медицинского лечения.

Однако по пути машина спасательной службы недалеко от города Хашури попала в ДТП. Автомобиль с пассажирами перевернулся. Находившиеся внутри люди не пострадали. Турист и медработники получили лишь незначительные ушибы.

Сломавшего ноги немца доставили в больницу. Его жизнь сейчас вне опасности. Сотрудники медучреждения занимаются лечением ног пострадавшего.