14-летний мальчик из Чебаркуля получил травму на ледовой горке. В больницу он попал с переломом пальца ноги.

31 декабря подросток отправился кататься на горках. Однако съезжая с самой большой ледовой постройки, он угодил в яму, которая образовалась посреди горки. Мальчика вытолкнуло на бортик, о который он сильно ударился.

Домой пострадавший добрался с трудом. Сначала мама решила, что это ушиб. Но нога стала отекать. 1 января решено было обратиться в травмпункт. Там диагностировали перелом пальца правой ноги.

Проблемы с ледовым городком начались еще раньше. ИП Плешкова выиграла конкурс на строительство ледового городка в Чебаркуле. Однако в сроки возведение не было закончено. Сейчас рассматривается вопрос о о внесении подрядчика в реестр недобросовестных участников аукциона.