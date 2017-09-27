Бурятские шаманы провели жертвенный обряд для Укрепления России

В Ангарске (Иркутская область) бурятскими шаманами проведён обряд с жертвоприношением верблюдов. Увидеть процесс ритуала можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=HWcuQ3yRF6c.

Исходя из описания под видео, цель проведённого шаманами обряда была в «укреплении российских народов». Со слов самого (заместителя главенствующего шамана) Артура Цыбикова «Обряд проводился первый раз в современном мире, но дань богам будет оправдана, дарами богов взамен будет помощь в укреплении России и сплочении её многонациональных народов».

Жертвами ритуала были назначены пять верблюдов. Шаманы верят, что верблюды животные «исключительные» и послужили они «исключительным целям». Под видео можно «узреть» гневные комментарии людей, которые отрицают присутствие таких «жестоких обрядов» в народе.