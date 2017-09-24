Бузову раскритиковали в сети за появление на премии «Муз-ТВ» в окружении верблюдов

Ольга Бузова облачилась в наряд восточной царицы и появилась на мероприятии в окружении животных и мужского гарема.

Пока поклонники восторгаются смелостью и креативностью своей любимицы, зоозащитники негодуют в комментариях к фото на странице Бузовой в Instagram. Людей возмутило, что Ольга ради шоу эксплуатирует бедных животных, для которых шум и большое скопление людей стресс.

«Тебе не жалко верблюдов? Они сначала простояли пару часов, ждали «королеву». А потом еще на дорожку их вывели, испугали. Стыдно должно быть!» - раскритиковала певицу одна из подписчиц.

Свой образ Бузова объяснила ответом недоброжелателям и завистникам.

«Я хочу сказать, что собаки лают, а караван идет. А еще я хочу поблагодарить всех своих людей: песня «Водица» вот уже несколько дней находится на первых местах во всех ТОПах», – рассказала Ольга.

После эффектного появления на премии «Муз-ТВ» Бузова спела с фанатами свою новую песню «Водица», а затем встала перед ними на колени. Так она выразила благодарность армии поклонников за поддержку.

Премию в этом году Оля не получила. Ее обошла Полина Гагарина.

Тем временем в сети, видео звезды на композицию «Водица» подверглось критике. Многие отметили явную схожесть с вышедшим год назад клипом Дженнифер Лопес на песню El Anillo. Текст тоже не вызвал симпатии. Комментарии к видео превратились в парад остроумия и высмеивания бессмысленных слов песни.