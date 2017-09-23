Жители «Поднебесной» в восторге от Московского пива

Московское пиво по итогам прошлого года, стало одним из самых популярных экспортных продуктов, поставляемым в Китай (в процентном эквиваленте спрос на него вырос свыше 90%).

Поставки в Китай из Москвы, пива, осуществляется в 10-ти литровых сосудах, а общая сумма экспорта составила 14,6 миллионов долларов. В список продуктов пользующиеся спросом (в Китае) вошли: пшеничная мука, соевые бобы, вафли, кедровые орехи и злаки.

Московские власти решают задействовать поставки мясных изделий в «Поднебесную». В свою очередь, Московские мясные производства готовы вывести на экспорт свою продукцию (150 тысяч тонн различных мясных изделий).