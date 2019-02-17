Проходит планировка постройки космического центра в Москве

«Размер площади запланированной постройки составит 250-сят тысяч квадратных метров» сообщил пресс службе заместитель мэра по вопросам строительных проектов в столице Марат Хуснуллин.

«Уже ведутся переговоры с «Роскосмос», главной целью обозначено строительство центра космических технологий на территории завода имени Хруничева» со слов Хуснуллина. 20 февраля президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» совместно со столичным правительством заняться возведением Национального космического центра. Российский Лидер «обратил внимание руководителей» на то чтобы по окончанию запланированного строительного проекта, возведённый космический центр был в состоянии обеспечивать рабочие процессы и научные исследования ведущих организаций космической отрасли России.