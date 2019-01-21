Судьба косаток и белух» до сих пор неопределенна

Президент России Владимир Путин, поручил работникам центра под Находкой, к 1-му марта определить дальнейшую судьбу морских животных содержащихся в китовых тюрьмах (так зоологи назвали места обитания косаток и белух в бухте).

В интервью журналистам, один из сотрудников центра, Андрей Насонов, сообщил следующее: Млекопитающие в полном порядке, на данный момент на территории бухты проживают 10-ть косаток и 87-мь белух» Насонов также сообщил о непричастности работников центра к пропаже трёх белух, он в свою очередь, да и остальные сотрудники бухты уверены, что морские животные ушли через уязвимое место в сети (так называемую прореху).

Эксперты уверены, что млекопитающие не смогут адаптироваться в морских условиях, ведь они достаточно долгое время, прожили в морских вольерах на территории цента, где их содержали.