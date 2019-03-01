Сын именитого океанографа посодействует спасению Приморских косаток и белух

Из письма Жан Мишель Кусто главе региона Приморского края «Я согласен прибыть, по вашему приглашению, в бухту Средняя и совместно с российскими и международными специалистами поучаствовать в реабилитации и выпуску косаток и белух в природную среду обитания».

Жан Мишель Кусто – сын знаменитого океанографа Жака Ива Кусто. Его познания будут очень кстати в оценке состояния косаток и белух, совместно с коллегами после осмотра млекопитающих, они придут к общему решению, как лучше подготовить животных к выпуску в морскую среду и когда лучше их выпускать. Учёный обеспокоен ухудшением здоровья морских млекопитающих и постарается прибыть как можно скорее. Копия письма была отправлена и в правительство РФ в связи с обстоятельствами.