Штраф за отлов касаток в размере 37.6 млн рублей присудили браконьерам во Владивостоке

В бухте Средняя Приморского края задержали нарушившую правила рыболовства компанию за вылов касаток, суд Владивостока в среду вынес решение о штрафе в 37.6 млн рублей.

Наказание получило ООО «Сочинский дельфинарий» за несоответствующий правилам вылов 2 касаток. На данный момент это третья компания, получившая штраф за подобное нарушение. 7 июня на 28 млн оштрафовано ООО «Белый кит», 14 июня ООО «Океанариум ДВ» наказан на 56.4 млн рублей. ООО «Афалина» станет четвертой в очереди на штраф, её участь решат 24 июня. Среди предъявленных нарушений: неподходящие орудия лова, тип кораблей, ёмкости для содержания касаток, район добычи и отсутствие ветврача. Оштрафованные компании планируют оспорить вынесенные приговоры. Бухта Средняя получила название «Китовая тюрьма», в ней изначально находились 11 касаток и 90 белух, предположительно для продажи в океанариумы КНР. Спустя некоторое время одна касатка и 4 белухи «сбежали» сквозь отверстия в ограждении. Разрешения на вылов животных были выданы незаконно, да и условия их содержания были далеки от стандартов. Появились петиции в интернете с требованиями выпустить животных из «тюрьмы», рассматриваемый 31 мая иск к Росрыболовству, Росприроднадзору и к отловщикам суд Южно-Сахалинска удовлетворил лишь частично, отклонив требования о выпуске белух и касаток на волю. Министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин в июне пообещал, что касатки и белухи выйдут на свободу до конца лета.