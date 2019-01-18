Отдых в странах Скандинавии и «охота» за полярным сиянием

По данным предоставленным туристическим агентством «Visit Finland» жители Санкт Петербурга, особенно хвалят горнолыжный курорт Химос на юге Финляндии. Курорт, включает в себя, самые большие склоны для горной езды в Финляндии, также на его территории располагаются уютные коттеджи и ресторан с традиционной кухней.

Кроме Химоса, есть не менее популярный финский горнолыжный курорт Леви. Трасы на территории курорта, подходят для соревнований мирового уровня, протяжённость одной из них доходит до 230 километров. Ещё один курорт Финляндии Пюха (расположившийся неподалёку от аэропорта Рованиеми) включен в состав национального заповедника страны «Пюха-Лоусто», осмотреть все достопримечательности парка можно на лыжах.

Знамений финский курорт Рука включает в себя целых 34-ре склона, для любителей снежной езды на лыжах и сноуборде. На территории курорта превосходные финские бани и «SPA» комплексы. Горнолыжный курорт Юлляс, что в западной провинции Лапландии, потрясающее место для того что бы вдоволь насладиться природным зрелищем в виде «северного сияние».

Норвегия немногим уступает Финляндии в плане «зимнего отдыха». Многие турфирмы, при желании туристов, подбирают довольно недорогие варианты отдыха, если ехать большой компанией. Норвежский курорт Хемседаль насыщен массой разнообразных видов отдыха: катание на лыжах и сноубордах по трассам (вымощенных таким образом, что позволяют совершать на пути заезда различные трюки), катание на собачьих упряжках, богатая национальная кухня, наблюдение за северным сиянием, заезды на снегоходах и кроме всего прочего рыбалка и даже лёдолазание.

Двум норвежским комплексам Хафьель и Квитфьель есть чем удивить своих гостей. По мнению, норвежского издательства «VG», Квитфьель достоин лучшего звания курорта страны. Ведь «чёрные спуски» которыми так славятся комплексы, приведут туристов в восторг по окончанию заездов.

Любители экстремального отдыха сполна оценят отдых в «Люнгенских Альпах». Тур - включающий в себя путешествие на судне по фьорду с остановкой у склона горы, на который надо будет забраться, чтобы потом спуститься к берегу с которого открывается потрясающий вид.

Швеция зимой особенно красива, утверждают местные жители. Выбор курортных комплексов около 100. Но самые актуальные из них это Оре-Бьёрнен, Сэлен и Риксгрансен. Все курорты полны скоростных чёрных трасс (больше подходят, для профессионалов), но есть маршруты и для новичков. Также на вышеперечисленных курортах полно и других развлечений, таких как: посещение сноупарка, катание на собачьих упряжках, ледолазание, целый комплекс различных экскурсий и возможностью вдоволь налюбоваться северным сиянием.