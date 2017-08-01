Финляндия заманивает российских туристов

Финские туроператоры готовы удивлять российских туристов новыми «развлечениями» сообщает туристический портал «Visit Finland».

По мнению туристических агентств «кроме жителей соседнего с Финляндией Санкт- Петербурга, из россиян к ним мало кто ездит». Со слов координатора Visit Finland «расчётливые европейцы довольно быстро разбирают самые выгодные варианты размещения, это может быть причиной низкого уровня бронирования туров у россиян». На данный момент актуальными у российских туристов в Финляндии, считаются туры «с групповыми путешествиями вместе с детьми к Санта Клаусу в сказочную Лапландию, а также знаменитые финские горнолыжные курортные комплексы с включёнными в них СПА центрами».

Visit Finland намеревается вывести на российский рынок новый «общеобразовательный туризм» целью которого станет привлечение российских школьников в детские лагеря для отдыха, для взрослых будут доступны поездки с тематическим направлением (для повышения уровня квалификации) и туризм в оздоровительных целях (станет хорошим дополнением к привлечению россиян в Финляндию).