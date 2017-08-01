«По данным ФСБ за 2018 год» поток российских туристов в Турцию вырос на 33%

«В туристическом предпочтении у россиян в 2018 году была Турция» по данным пограничной службы ФСБ.

За весь год российский туристический поток составил 4,5 миллионов людей. Если сравнить предоставленные данные с 2017 годом, то в процентном эквиваленте прошлый год вырос на 33% граждан из России. Следом за Турцией идёт Таиланд (количество туристов выросло на 3%), от Таиланда немного отстаёт Италия (без малого 3%). Меньшим спросом у россиян в прошлом году пользовались тур поездки в: Испанию, Грецию, Китай, Тунис, Германию и ОАЭ.

По общему подсчёту пограничных служб, за границей в 2018 году побывали 16,2 миллиона россиян.