Финские отели теряют «каждого десятого туриста из соседней России»

По сводкам пограничных служб Финляндии «в курортный сезон (январь 2018 года) туристический поток россиян упал на 5%, аналогичный показатель и у финнов с поездкой в Россию»

В свою очередь, ассоциация финских отелей, привела свои данные относительно ситуации по упадку туристического потока граждан России: за февраль 2018 года гостиницы недосчитались каждого 10-го российского туриста по сравнению с декабрём 2017 года. Если взять в процентном эквиваленте данную ситуацию, то за весь 2018 год, россияне прожили в гостиницах Суоми (за время отдыха) - 816 тысяч ночей, это в свою очередь на 0,7% меньше, чем за 2017 год.

Но всё это, никак не меняет того, что россияне до сих-пор остаются самой большой туристической группой в Финляндии.