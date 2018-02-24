Открыт прямой авиарейс Жуковский - Санья

Прямой авиарейс (без пересадок) из российского города Жуковский в китайский курортный город Санья, стал возможен (23 февраля успешно прошёл первый авиарейс).

Перелёт по заданному маршруту осуществляет российский авиаперевозчик «I-FLY» самолётом Airbus A330-200. График перелёта по рейсу пока составляет (два раза в неделю). На этом авиакомпания не остановилась, к концу месяца у «неё» в намерениях запустить ещё два прямых рейса на Санью из аэропортов Уфы и Казани. По предварительным подсчётам, прямые авиарейсы, будут доставлять до китайского курортного города около 70 тысяч российских граждан. За прошлый год Санью посетили более 200 тысяч россиян.

В новый список недорогих курортных стран в этом году вошли: Беларусь, Молдова и Абхазия.